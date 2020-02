Es ist der zweite starke Tag der Steinhoff Aktie in Folge. Aktuell liegt der Aktienkurs des Unternehmens mehr als 24 Prozent im Plus bei 0,0865 Euro, das Tageshoch ist bei 0,0886 Euro notiert. Trieben zuletzt Neuigkeiten von Tochtergesellschaften den Aktienkurs des niederländisch-südafrikanischen Unternehmens, dessen Wurzeln in Deutschland liegen, so sind es nun Spekulationen auf einen Milliarden-Deal in Großbritannien. Einem ...