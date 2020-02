Kames Capital Experte Smith: Gibt es eine ESG-Blase?

Eine aktuelle Studie von Goldman Sachs kommt vor diesem Hintergrund genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen hat einige Aktien unter die Lupe genommen, die weltweit am häufigsten von ESG-Fonds gehalten werden. Die folgende Tabelle stammt aus der jüngsten Studie und enthält die in zweifacher Hinsicht am häufigsten vertretenen Namen: erstens basierend auf der relativen Gewichtung der Aktie gemessen an der Marktkapitalisierung und zweitens in Bezug auf ihre absolute prozentuale Übergewichtung im Vergleich zu einem globalen Referenzindex (MSCI ACWI).

Unsere Liste der 50 Top-Positionen in ESG-Fonds gemessen an ihrer relativen und absoluten Übergewichtung