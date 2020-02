Stoppt den Steuer-Irrsinn !

Von der Öffentlichkeit zunächst unbemerkt, hat Olaf Scholz Anlegern einen echten Steuerhammer verpasst. Versteckt hat der SPD-Finanzminister den in einem vor Weihnachten verabschiedeten Gesetz zu „grenzüberschreitenden Steuergestaltungen“. Ein Schelm, wer dabei böses denkt. Die Folge: Seit Anfang 2020 können Anleger Totalverluste nur noch bis zur Höhe von 10.000 Euro in einem Kalenderjahr ansetzen. Erzielt ein Anleger also Gewinne von 100.000 Euro, erleidet jedoch mit einer weiteren Anlage einen Totalverlust in gleicher Höhe, hat er wirtschaftlich unter dem Strich nichts verdient – folglich musste er bislang auch keine Steuern zahlen. Ab 2020 gilt hingegen: Die 100.000 Euro Gewinn unterliegen voll der Steuer, vom Totalverlust in gleicher Höhe werden jedoch nur 10.000 Euro anerkannt. Zu versteuern sind also 90.000 Euro fiktiver Gewinn zum Abgeltungssteuersatz von 25% zzgl. Soli. Ergo: Der Anleger hat zwar wirtschaftlich nach Adam Riese keinen Gewinn erzielt, zahlt aber dank Scholz-Logik trotzdem fast 24.000 Euro Steuern. Noch verrückter wird es für Anleger mit Derivaten wie Optionsscheinen und Hebelzertifikaten. Für sie sieht das bereits beschlossene Gesetz vor, dass ab 2021 Gewinne und Verluste in einem neuen Verlusttopf isoliert werden und selbst innerhalb dieses nur noch bis zu einer Höhe von 10.000 Euro pro Kalenderjahr miteinander verrechnet werden dürfen. Die Folge: Geschäfte mit Derivaten sind für Privatanleger ab 2021 steuerlich brandgefährlich. Im Extremfall kann die Steuerbelastung am Jahresende höher ausfallen als das gesamte Depotvolumen zum Jahresanfang - unabhängig davon, ob überhaupt ein Gewinn erzielt wurde. Während Scholz die steuerlichen Daumenschrauben für Anleger drastisch anzieht, nimmt er sie bei steuerlichen Entlastungen aus. So bleibt der Soli für Erträge im Rahmen der Abgeltungssteuer, und damit für alle Sparer und Anleger, unverändert erhalten. Wie sich das mit Scholz‘ Aussage verträgt, der Soli wäre für rund 90% aller Steuerzahler abgeschafft, kann vermutlich nur er selbst als Finanzminister berechnen. Und als wäre all das nicht genug Hiobsbotschaft für diejenigen, die sich durch eisernes Sparen um ihre Altersvorsorge kümmern, um später nicht dem Sozialstaat auf der Tasche zu liegen, hat Scholz noch einen weiteren Tiefschlag parat: Einen neuen Anlauf zur Finanztransaktionssteuer. Die hat der Finanzminister allerdings zu einer reinen Steuer für Aktiensparer umgewandelt. Besteuert werden soll der Kauf von Aktien mit einem Börsenwert ab 1 Mrd. Euro zu einem Steuersatz von 0,2%. Die Zockerei in kleinen Firmen, sogenannten „Small Caps“, das Daytrading sowie hochspekulative Derivate sollen hingegen von der Finanztransaktionssteuer befreit werden. Damit führt Scholz die nach der Finanzkrise 2009 entstandene Idee, die brandgefährliche Zockerei der Banken zu besteuern, völlig ad Absurdum. Im IAC sind wir vom Steuer-Irrsinn des Finanzministers kaum betroffen, da wir mit unserem IAC-Club-Fonds weiterhin vom sogenannten Fondsprivileg profitieren. Demnach bleiben Gewinne und Verluste innerhalb unseres Fonds nicht nur weiter unbegrenzt verrechenbar, sondern die Gewinne auch zu 100% steuerfrei. Dennoch halten wir die Scholz-Pläne für wahren Steuer-Irrsinn. In einer Nullzins-Welt, in der es Anleger bei Vermögensaufbau und Altersvorsorge ohnehin schon schwer haben, sollte die private Vermögensbildung steuerlich gefördert werden, anstatt Anlegern mit völlig irrigen Steuergesetzen auch noch an die Substanz ihres sauer Ersparten zu gehen. Wenn Sie das auch so sehen, beteiligen Sie sich doch an der Petition des DSW, dem führenden Verband für Privatanleger, gegen den Steuer-Irrsinn unter https://www.dsw-info.de/steuerirrsinn/

