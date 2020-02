NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte es am Dienstag trotz Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Wirtschaft vorerst weiter aufwärts gehen. Der Broker IG errechnete für den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Stand von 28 795,1 Punkten, was einen Anstieg von 1,39 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages bedeutet.

In der Vorwoche hatten Ängste um die neuartige Lungenkrankheit den Index noch um fast 5 Prozent einbrechen lassen. Auch in Europa und an den asiatischen Börsen kühlte sich die Stimmung ab. Seit Montag gibt es zwar wieder erste Erholungssignale. Allerdings wird die Ausbreitung des Virus laut Schätzungen chinesischer Experten ihren Höhepunkt erst Mitte Februar erreichen.