Hawesko hat am Dienstag vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Den Umsatz konnte der Weinhändler um 5,9 Prozent auf rund 555 Millionen Euro steigern, bereinigt um Zukäufe liegt das Umsatzplus bei 1,3 Prozent. „Das Umsatzwachstum resultiert aus einer insgesamt positiven Entwicklung in den Segmenten E-Commerce und Retail”, so das Unternehmen. Dagegen ist der Umsatz in der B2B-Sparte gefallen. Beim operativen Gewinn geht ...