Wirecard – kommt nun die Tesla-Angst?

Am Parkett in Frankfurt erzählt man sich heute die folgende Geschichte ganz gerne. Nämlich die, dass Short-Trader und Leerverkäufer bei Wirecard ein zweites Mal jetzt kalte Füße bekommen könnten. Denn Tesla macht ihnen ja vor, was im Extremfall so passieren kann. 940 Dollar hat Tesla gesehen, nur 60 fehlten zur magischen 1.000. Wir haben für Wirecard mal aufgeschrieben hier was es bedeuten würde, wenn dort ähnliches passiert. Gleichzeitig erhält man bei WDI bei 35% Barrierenabstand 20% Rendite in einem Bonus. Wahnsinn. Das Papier gab es heute früh im Abobereich. Die Aktie von WDI klettert am Dienstag über den Tag weg stramm aufwärts. Übrigens – kleiner Quergedanke. Gold ist heute unter Druck. Legt die FED aber nach oder man diskutiert QE5, dürfte die Gold-Schwäche nicht lange halten. Mit dem Bull DF3525 kann man selektiv schon wieder nachkaufen.