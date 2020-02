NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag trotz neuer Nachrichten zur Verbreitung des Coronavirus weiter aufgehellt. Der Dow Jones Industrial setzte die Erholung vom Vortag fort und stieg im frühen Handel um 1,39 Prozent auf 28 794,16 Punkte. Damit ist die schwere Kursscharte vom Freitag fast wieder ausgewetzt, als der Dow wegen der rasanten Ausbreitung des Virus auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht war.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,29 Prozent auf 3290,80 Zähler vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,41 Prozent auf 9254,65 Punkte nach oben, womit sich der Index weiter von der 9000er-Marke nach oben absetzte.

In schwindelerregende Höhen haben sich die Aktien von Tesla geschraubt. Waren die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen am Vortag bereits um 20 Prozent nach oben geschnellt, so schossen sie nun nochmals um rund 20 Prozent auf gut 940 US-Dollar aufwärts. Sie waren somit von der 1000-Dollar-Marke nicht mehr weit entfernt. Zuletzt gewannen Tesla noch rund 15 Prozent auf gut 900 Dollar.

Händler begründeten die Kurs-Bonanza wie schon am Vortag mit einem sogenannten Short-Squeeze: Anleger, die mit leer verkauften Aktien auf einen fallenden Kurs gesetzt haben, müssen angesichts des steigenden Kurses diese Aktien am Markt zurückkaufen. Andernfalls drohen ihnen Verluste. Einem auf Leerverkäufe spezialisierten Analysten zufolge ist gegenwärtig fast jede fünfte Tesla-Aktie an der Börse leer verkauft.

Aktien des Google -Konzerns Alphabet verloren vier Prozent. Analysten bemängelten mit Blick auf den Quartalsbericht vom Vorabend, dass der Umsatz die Erwartungen verfehlt habe. Die Erlöse legten zwar im Jahresvergleich kräftig zu. Es handelte sich jedoch um das schwächste Wachstum seit fünf Jahren.

Aktien des Chip-Hersteller NXP Semiconductor verteuerten sich um 2,2 Prozent. Das Umsatzziel sei höher als erwartet gewesen, hieß es vom Londoner Broker Liberum. Auch hatten Analysten im vierten Quartal mit einem deutlicheren Erlösrückgang gerechnet, als am Ende zu Buche stand.

Der Modekonzern Polo Ralph Lauren hat im dritten Geschäftsquartal beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Der Aktienkurs schnellte daraufhin um fast zehn Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mai vergangenen Jahres.

Papiere von Nike bauten das Kursplus vom Vortag nach starken Quartalszahlen um weitere 3,2 Prozent aus - und lagen damit wie schon am Montag an der Spitze des Dow Jones Index.