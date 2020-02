In Wien rückten die AT&S-Aktien mit einem Kursrutsch von zwischenzeitlich knapp 14 Prozent in den Mittelpunkt. Der in China stark engagierte Leiterplattenhersteller hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlicht und dazu ebenfalls auf das Coronavirus verwiesen.

Für die ersten drei Quartale meldete AT&S am Dienstag in der Früh einen operativen Gewinnrückgang von über 60 Prozent auf 47,7 Millionen Euro. Im Tagesverlauf reduzierten die Aktien ihre Abschläge und gingen schließlich um 6,48 Prozent tiefer bei 18,32 Euro aus dem Handel.

An die ATX-Spitze setzten sich dagegen die in den vergangenen Wochen schwachen Schoeller-Bleckmann-Aktien mit einem Plus von 3,60 Prozent auf 41,75 Euro. Unter den Index-Schwergewichten wurden Voestalpine (plus 2,69 Prozent auf 22,51 Euro) am stärksten nachgefragt. Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern wird am Donnerstag Drittquartalszahlen vorlegen. Von der APA befragte Analysten erwarten einen Umsatzrückgang sowie teils massive Rückgänge bei den Ergebniskennzahlen.

Im gesamten prime-market-Segment wiederum stachen Rosenbauer mit einem satten Kurszuwachs von 3,60 Prozent auf 41,75 Euro hervor. Auch Zumtobel (plus 2,58 Prozent auf 9,13 Euro) und Kapsch TrafficCom (plus 2,28 Prozent auf 26,90 Euro) waren gut gesucht./dkm/ger/APA/stk