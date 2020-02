US-Anleihen geben nach - Langläufer stärker unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen haben sich die Kursgewinne der vergangenen Woche vorerst nicht fortgesetzt. Nachdem sich die Kurse am Montag kaum verändert gehalten hatten, gaben sie am Dienstag in allen Laufzeiten nach. In den langen Laufzeiten gab es sogar einen deutlichen Rückgang.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. So stieg der technologielastige Aktienindex Nasdaq 100 auf ein Rekordhoch. Die durch eine schnelle Verbreitung des Coronavirus ausgelöste Flucht in sichere Anlagen wie US-Anleihen sei einer etwas zuversichtlicheren Stimmung gewichen, hieß es von Marktbeobachtern.