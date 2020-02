Shake Shack - ein leckeres Setup in Sicht!

Pullback Trading-Strategie Symbol: SHAK ISIN: US8190471016

Pullback Trading-Strategie

Symbol: SHAK ISIN: US8190471016

Rückblick: Shake Shack Inc. besitzt, betreibt und lizenziert Shake Shack-Restaurants in den USA und international. Im Sortiment enthalten sind Hamburger, Hot Dogs, Hühnchen, Crinkle Cut Pommes, Shakes, Bier, Wein und andere Produkte. Am 26. Dezember 2018 betrieb das Unternehmen 208 Restaurants.

Die Aktie verläuft langfristig in einem Aufwärtstrend, mittelfristig hingegen befindet sich der Wert in einer Seitwärtsphase. Dies würde sich ändern wenn wir ein neues Hoch über 72.82 USD sehen - dann wäre auch der mittelfristige Trend nach oben gerichtet. Auf dem 30-Minuten Chart hat sich jedoch bereits ein junger Aufwärtstrend etabliert. Am 14. und 15 Januar kam es zu einem Breakout aus der Seitwärtsphase und danach zu einer Korrektur und Konsolidierung. Die Aktie hat viel Potenzial nach oben und das weckt die Neugier für Setups in die Long-Richtung.