Die Aktienmärkte waren auch gestern wieder euphorisch: man glaubt, dass die ökonomischen Folgen des Coronavirus für westliche Länder begrenzt sein werden. So oder so würden die Notenbanken alles richten, so wie Chinas Notenbank in den letzten Tagen, lautet das Mantra. Aber können Notenbanekn auch eine Epidemie mit anschließendem ökonomischen Stillstand weg-drucken? Wohl eher nicht. Am Freitag der Abverkauf der Aktienmärkte, Montag und gestern die scharfe Gegen-Rally (Nasdaq mit neuem Allzeithoch und dabei 16% über seiner 200-Tage-Linie). Der Glaube, dass wieder alles gut ist, dürfte mindestens noch einmal einen herben Rückschlag erleiden - mithin rollt also nach dem freitäglichen Abverkauf noch eine zweite Tsunami-Welle auf die Märkte zu. Wann trifft sie ein?

