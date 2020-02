Palladium mit neuem Wochenhoch

Die Kursentwicklung des Palladiumpreises erinnert zuletzt sehr stark an die der Tesla-Aktie. Seit Jahresbeginn konnte der Rohstoff um mehr als 33 Prozent in der Spitze zulegen und markierte bei 2.585,10 US-Dollar seinen Höhepunkt. Mitte Januar setzte jedoch ausgelöst durch die Ängste der Investoren um das Corona-Virus eine Korrektur ein, endete jedoch bereits bei 2.252 US-Dollar. Seit Ende vergangenen Monats herrscht wieder ein starker Preisdruck, aktuell steht der kurzfristige Abwärtstrend innerhalb der übergeordneten Aufwärtstrendphase zur Disposition und könnte schon bald frische Kaufsignale nach sich ziehen.

Business as usual

Gelingt es Investoren den Palladiumpreis tatsächlich oberhalb des Niveaus von 2.450 US-Dollar zu stabilisieren, könnte sich die kleine Korrektur seit Mitte Januar schnell in Luft auflösen und weiteres Kurspotenzial zunächst an 2.500 US-Dollar freisetzen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit eines Tests der Rekordstände bei 2.585 US-Dollar, rechnerisch könnte Palladium sogar bis in den Bereich von 2.715 US-Dollar nach Auflösung der kleinen bullischen Flagge zulegen. Wer ebenfalls an einem weiteren Preisaufschwung bei diesem Metall partizipieren möchte, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR55YK zurückgreifen. Fallen die Notierungen allerdings unter 2.350 US-Dollar zurück, dürfte die kurzfristige Seitwärtsspanne der letzten Wochen zunächst fortgesetzt werden. Unterhalb der Verlaufstiefs aus Ende Januar könnte sogar ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 2.127 US-Dollar anstehen. Spätestens ab dieser Triggermarke dürften jedoch wieder vermehrt Käufer in den Markt drängen, wie die letzten Monate eindrucksvoll gezeigt haben.