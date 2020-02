TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben sich am Mittwoch weiter erholt. Nach einem von Virusängsten getriebenen Rücksetzer zum Wochenstart ging es an Chinas Festlandbörsen nun den zweiten Tag in Folge aufwärts. Weiter stützte die Aussicht auf Maßnahmen zur konjunkturellen Unterstützung durch die Regierung Chinas, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern. Zudem sorgten auch die kräftige Gewinne an den US-Börsen für Optimismus, auch wenn der US-Future auf den Dow Jones Industrial aktuell etwas schwächelt.

Aktuell überwiege mit Blick auf den Coronavirus an den Börsen die Hoffnung, sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Hoffnung, dass die Infektionswelle bald abebbt und die Hoffnung, dass das Coronavirus im Wesentlichen auf China beschränkt bleibt. Jede Entwicklung, die diese Hoffnung zunichte macht, könnte schnell wieder für Kursverluste sorgen."

Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen umfasst, erholte sich weiter mit plus 1,13 Prozent auf 3828,53 Punkte, nachdem er am Dienstag um 2,6 Prozent hochgesprungen war. Zum Wochenauftakt war er allerdings nach einer verlängerten Handelspause um fast 8 Prozent abgestürzt.

Der Hang Seng in Hongkong kletterte am Mittwoch zuletzt um 0,52 Prozent auf 26 752,22 Punkten. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach einem halben Prozent Plus vom Vortag nun 1,02 Prozent höher mit 23 319,56 Punkten./ck/mis