Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis erlebte einen sehr konstruktiven Jahresauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Keine Ausnahme stelle dabei die Entwicklung des Edelmetalls in Euro dar. Hier habe sich die Verschnaufpause in den letzten Monaten 2019 tatsächlich als (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge erwiesen. [ mehr