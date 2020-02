Carmignac erweitert Deutschland-Team

Zusammen mit Frank Rüttenauer (41), Head of Retail Business Development, und Ingo Boxleitner (49), Director Business Development, soll er die Marktdurchdringung in Deutschland weiter ausbauen und Kunden in Süddeutschland und Österreich betreuen. 2018 bzw. 2019 verstärkten bereits Luis Caceres und Markus Kopp, zuständig für Wholesale- und semi-institutionelle Kunden, das Vertriebsteam. Mit den Neueinstellungen unterstreicht Carmignac die große Bedeutung des deutschen Marktes und seine Stellung darin.

Dirschl verfügt über mehr als achtzehn Jahre Erfahrung im Finanzvertrieb. Er arbeitete von 2012 bis 2018 bei Pioneer Investments, wo er als Senior Sales Director vor allem für Sparkassen und Genossenschaftsbanken zuständig war. Zuletzt zeichnete er als Sales Director bei der TBF Sales and Marketing GmbH für Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Wealth Management und regionale Privatbanken verantwortlich.