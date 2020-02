Dividendenaktien: Drei große Risiken für 2020

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Jahr 2020 müssen Aktienanleger drei große Klippen umschiffen. Erstens liegen die Bewertungen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Darin spiegeln sich die vielfach erwartete weitere Unterstützung der Zentralbanken für die Märkte wider, sowie Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung, nachdem mehrere Leitindikatoren ihre Talfahrt beendet haben. Die hohen Bewertungen lassen Kurseinbrüche wahrscheinlicher werden, sollten die Zinserwartungen steigen oder die Wachstumserwartungen einen Dämpfer erhalten.Zweitens ist die Rentabilität der Unternehmen im langjährigen Vergleich sehr hoch. Wir gehen zwar nicht von einer Rückkehr zum Mittelwert aus. Dennoch stellen wir fest, dass – abgesehen vom Umsatzwachstum -– Gewinntreiber wie Margen, Zinsen, Steuern und Aktienrückkäufe an ihre Grenzen stoßen. Damit hängt es nahezu ausschließlich vom Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ab, ob die hohen Erwartungen der Anleger erfüllt werden.Drittens erscheinen viele Unternehmensbilanzen angespannt. Vor allem in bestimmten Regionen wie den USA sowie in einzelnen Branchen wie Grundbedarfsgütern und Telekommunikation , um nur zwei Beispiele zu nennen, ist die Verschuldung zuletzt stark gestiegen.Die gute Nachricht: Die Zinsen bleiben im TiefPositiv schlagen dagegen die anhaltend niedrigen Zinsen zu Buche. Sie machen Aktien weiterhin interessant für Anleger, die neben Kapitalwachstum auch nach regelmäßigen Erträgen suchen. Denn in einem breiten globalen Markt lassen sich immer gute Qualitätsunternehmen mit fairen Bewertungen finden. Insbesondere Titel mit hohen Dividendenrenditen bieten hier vielfache Optionen.Achtung: Unrealistische GewinnerwartungenWir halten die aktuell herrschenden Erwartungen zum globalen Gewinnwachstum für 2020 schlicht für überzogen. Prognostiziert wird im Konsens ein Anstieg um mehr als 10 Prozent gegenüber 2019, was uns zu optimistisch erscheint. Das ist nicht ungewöhnlich, denn häufig schießen die Analysten bei ihren Gewinnprognosen über das Ziel hinaus. Im Zusammenspiel mit hohen Bewertungen sehen wir darin jedoch ein Problem für die künftigen Renditen.