DAX immer für eine Überraschung gut

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite, berichten die Analysten der Helaba.Die Börse in Shanghai habe sich stabil präsentiert, was auch beim deutschen Leitindex für Rückenwind gesorgt habe. Dies, die Hoffnung, dass China einerseits Fortschritte bei der Bekämpfung des Coronavirus machen könnte und andererseits die Wirtschaft des Landes stützen werde, habe ebenso geholfen wie die Notwendigkeit einiger Marktteilnehmer, Short-Positionen einzudecken. [ mehr