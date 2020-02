Rebound beim Service-PMI in Großbritannien von Dauer?

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schnellschätzung für den Dienstleistungs-PMI in Großbritannien hatte für den aktuellen Berichtsmonat einen spürbaren Rebound (von 50,0 auf 52,9 Punkte) ausgewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Hauptgrund für diese Stimmungsaufhellung dürfte das mit der Unterhausentscheidung zum EU-Austrittsgesetz vom Dezember 2019 konkret gewordene EU-Austrittsdatum des Landes per Ende Januar 2020 gewesen sein. [ mehr