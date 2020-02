Frankreich ist das Land der großen Luxusgüter-Konzerne. Hermès, Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Kering und L’Oréal sind allesamt im Pariser Leitindex CAC40 notiert und gerieten alle ab Mitte Januar, nach einem starken Start ins neue Jahr, unter Druck. Grund waren zwei Aspekte. Zum einen machte US-Präsident Trump deutlich, dass er nach der Unterzeichnung des Phase I-Deals mit China jetzt die EU in Sachen Handel ins Visier nehmen werde. Er drohte immense Strafzölle an, sollte die EU nicht einlenken. Und käme es dazu, würden wohl vor allem Güter belastet, die für die USA typisch europäisch wären. Bzw. typisch französisch, denn auf Frankreich hat sich Donald Trump besonders eingeschossen, nachdem das Land entgegen Trumps Warnungen eine Digitalsteuer eingeführt hatte.

Der zweite Aspekt ist die Ausbreitung des „Corona-Virus“. Man fürchtet, dass die Gegenmaßnahmen den Konsum unter Druck setzen werden, gerade in Asien, in einem für die Luxusgüter-Hersteller sehr wichtigen Markt. Allerdings ist die Frage, ob L’Oréal da vergleichbar betroffen wäre wie Kering oder LVMH mit ihren hochpreisigen Shops. Viele L’Oréal-Produkte sin an vielen Orten erhältlich, auch über das Internet, beispielsweise Marken wie Garnier, Lancôme, The Body Shop oder Vichy. Gut möglich also, dass man da mit dem Druck auf die L’Oréal-Aktie überzogen hat.

Die Quartalsbilanz könnte die Bullen wieder mutiger machen

Würde die am Donnerstag erwartete Quartalsbilanz und der Ausblick auf das laufende Quartal diese Hoffnung stützen, könnte die Aktie wieder durchstarten, zumal sie zuletzt nahe mittelfristig entscheidender Unterstützungen nach oben gedreht hat, was unterstreicht, dass das bullische Lager durchaus willens ist, den Aufwärtstrend zu verteidigen.

Sie sehen im Chart, dass die Aktie am Freitag kräftig unter Druck geraten war, dann aber am Montag und Dienstag so deutlich wieder zulegte, dass das Minus des Freitags komplett egalisiert wurde. Das spielte sich oberhalb einer wichtigen Kreuzunterstützung ab, die sich aus der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, dem Dezember-Verlaufstief und der 200-Tage-Linie zusammensetzt. Diese Zone befindet sich zwischen 248,90 und 250,18 Euro. Solange diese hält, hat die L’Oréal-Aktie alle Chancen, durchzustarten und an die obere Begrenzung des derzeitigen Aufwärtstrendkanals zu laufen, die Mitte Februar bei 282 verlaufen wird. Dabei muss aber unterstrichen werden, dass ein solcher Trade knapp vor einer Quartalsbilanz unbedingt als sehr spekulativ anzusehen wäre.