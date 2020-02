Varta – es geht weiter

Bei Varta setzt sich der Aufwärtstrend in dieser Woche fort. die Aktie klettert über 80 Euro. Damit haben die Bullen die 200-Tage-Linie bei rund 77 Euro, die am Montag deutlich unterschritten wurde, erneut verteidigt. Mit einem positiven Gesamtmarkt ging es am Dienstag um sieben Prozent nach oben. Damit lag die Aktie im MDAX ganz vorne. Fundamentale Gründe für die Kursbewegungen gibt es nicht. Varta legt in der übernächsten Woche die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal vor. Bis dahin dürfte die Aktie volatil bleiben. Trader finden einen offensiven Bull unter der WKN GB8478 mit Hebel 10.