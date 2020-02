Zwischen Juli 2018 und Anfang Oktober 2019 bastelten Marktteilnehmern an einer nachhaltigen Stabilisierung der Deutschen Post-Aktie, diese kristallisierte sich im weiteren Verlauf als inverse SKS-Formation heraus. Nur wenig später konnte mit einem Kursanstieg über das Niveau von 31,00 Euro das vorliegende Konstrukt regelkonform aktiviert werden und brachte bis Ende letzten Jahres Kursgewinne auf ein Verlaufshoch von exakt 35,00 Euro hervor. Die letzten Wochen waren zwar von Abgaben geprägt, diese sind allerdings im Rahmen eines gewöhnlichen Pullback wahrzunehmen und könnten mit den Kursgewinnen aus dieser Woche bereits ein Ende gefunden haben. Für mittelfristig orientierte Anleger bietet sich nun eine vielversprechende Einstiegschance auf einem günstigen Kursniveau an.

Rallye könnte jetzt weitergehen

Unter technischen Gesichtspunkten könnte der Rücklauf nun ein Ende gefunden haben, zur Bestätigung sollte aber noch einen Kursanstieg mindestens über 32,25 Euro vollzogen werden. Dies würde im weiteren Verlauf Kursgewinne an die Jahreshochs aus 2019 bei 35,00 Euro hervorbringen können, darüber birgt die inverse SKS-Formation aus den letzten Jahren Kurspotenzial an die nächstgrößere Hürde von rund 38,00 Euro. Mittelfristig orientierte Anleger können hierzu beispielsweise auf das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7LJT zurückgreifen und dabei eine Rendite von 235 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 31,00 Euro nicht überschreiten. Ein Rückfall unter 30,00 Euro würde jedoch die Annahme weiterer Verluste in Richtung 28,00 Euro nähren, darunter könnte es rasch noch einmal in den Bereich der rechten Schulter um 26,07 Euro abwärts gehen. Dieses Szenario würde allerdings von einem krassen Fehlsignal deuten.