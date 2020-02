Ein kurzes charttechnisches Update zur Commerzbank Aktie, die gestern mehr als 3 Prozent an Wert gewann und mit 5,425 Euro knapp unter dem Tageshoch (5,451 Euro) aus dem XETRA-Handel an der Frankfurter Börse ging. Aktuelle Indikationen für die MDAX-notierte Bank-Aktie liegen bei 5,40/5,43 Euro - und damit bleibt diese charttechnische Signalzone weiter im Blickpunkt. Bisher ist es der Commerzbank Aktie also nicht gelungen, hier ein ...