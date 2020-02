In den letzten Tagen konsolidierte die Bayer Aktie zwar ihre vorangegangene Aufwärtsbewegung, die am 24. Januar bei 76,99 Euro ihr bisheriges Top gesehen hat. Doch viel zu bieten hatten die Bären bisher nicht. Schon bei 73,05/73,34 Euro und damit im Bereich einer charttechnischen Unterstützungszone im Bereich 72,91/73,17 Euro war in den letzten Tagen eine klare Stabilisierung auszumachen. Gestern konnte sich Bayers Aktienkurs dann ...