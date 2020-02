Kann die Intel-Aktie den in greifbarer Entfernung liegenden Widerstand überwinden, um danach die Rally fortzusetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse bestehen bei der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) Chancen auf einen weiteren Kursanstieg. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Intel-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Startpunkt war das Tief aus dem Jahr 2009 bei 12,06 USD. Im Juni 2018 erreichte der Wert ein Hoch bei 57,60 USD und lief danach lange seitwärts. Von Anfang November 2019 an drückte die Aktie gegen dieses Hoch. Seit 19. Dezember liegt jeder Tagesschlusskurs darüber. Am 24. Januar riss der Wert im Zuge der Quartalszahlen ein großes Aufwärtsgap und kletterte auf 69,29 USD. In den letzten Tagen setzte der Wert etwas zurück und schloss das Gap.