Wie wirkt sich das Corona-Virus auf die Börse und Wirtschaft aus?

04.02.2020 -Wie wirkt sich das Corona-Virus auf die Börse und Wirtschaft aus? Die renommiertesten Finanzexperten Deutschlands geben ihre Einschätzung dazu ab. Was ist wirklich los in Wuhan und China? Wie würde sich ein Crash in China auf unsere Aktien auswirken? Dazu äußern sich Hendrik Leber, Frank Fischer, Jens Ehrhardt und Johannes Hirsch.

Sehen Sie hier das Interview "Coronavirus!" mit Hendrik Leber (ACATIS), Johannes Hirsch (antea) und Jens Ehrhardt (DJE) geführt von Bernd Heller für money.de.





