Your Family Entertainment hat am Markt eine Wandelanleihe platziert. Diese hat ein Volumen von rund 4,375 Millionen Euro. Das Papier läuft bis März 2022. Es ist mit jährlich 3,5 Prozent verzinst. Es gibt bei der Wandelanleihe 2,573 Millionen Teilschuldverschreibungen zu je 1,70 Euro.Die Wandelanleihe wird teils von Altaktionären gezeichnet, teils geht sie mittels Private Placement an institutionelle Investoren. Es gibt eine ...