Die Zahlen von Infineon liegen teils über den Erwartungen. So meldet Infineon ein Segmentgesamtergebnis von 297 Millionen Euro, der Konsens stand bei 254 Millionen Euro. Im zweiten Quartal sollen die Umsätze im Vergleich zum Vorquartal um 5 Prozent zulegen, der Markt rechnet mit einem Plus von 5,7 Prozent. Auch im Gesamtjahr soll es ein Plus von rund 5 Prozent geben. Hier rechnen die Analysten der DZ Bank mit einer Steigerung um 5,2 ...