Ist diese charttechnische Hürde für die E.On Aktie zu hoch? In den letzten Tagen stockte die Aufwärtsbewegung des DAX-notierten Energie-Titels in einer Zone bei 10,47/10,52 Euro. Hier liegen diverse Tageshochs, so auch das bisherige Hoch aus dem heutigen Handel bei 10,51 Euro. Aktuell notiert E.Ons Aktienkurs bei 10,392 Euro mit 0,93 Prozent im Minus und hat sich damit schon spürbar vom Tageshoch und dem Widerstandsbereich nach ...