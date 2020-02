Besonders positiv aus technischer Sicht muss der Anstieg der Aktie über einen mittelfristigen Abwärtstrend im November abgelaufenen Jahres hervorgehoben werden, dieser löste nämlich ein Kaufsignal in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracementsbei 118,17 Euro aus. Diesen Teil hat das Papier bravourös abgearbeitet, ist im abgelaufenen Monat jedoch in einen Pullback geschlittert. Zwar wurden keine nennenswerten Unterstützungen angesteuert, ein Crash blieb nach Vorlage der Zahlen auch aus. Doch im morgigen Handel dürfte die Aktie sichtlich schwächer öffnen, es steht ein Dividendenabschlag von 3,90 Euro an. Kann der wichtige Supportbereich zwischen dem EMA 200 von 107,13 und 108,20 Euro verteidigt werden, könnte dies nach Aktivierung des Kaufsignals gegen Ende 2019 ein Sprungbrett für weitere Kursgewinne darstellen und im Übrigen ein günstiges Einstiegsniveau für Long-Positionen bedeuten.

EMA 200 im Fokus

Gelingt es in der zweiten Wochenhälfte die Unterstützungszone zwischen 107,12 und 108,20 Euro für weitere Kursgewinne zu nutzen, wird anschließend ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs aus 2019 bei 119,90 Euro sehr wahrscheinlich. Darüber könnte das Wertpapier schließlich den Bereich um das 161,8 % Fibo bei 123,93 Euro ins Visier nehmen und macht ein kurz- bis mittelfristiges Investment durchaus attraktiv. Wer sich nach dem Kursabschlag in die Siemens-Aktie wagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das hochgehebelte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA5KHQ zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance bis zum letztgenannten Ziel beliefe sich dann auf nicht weniger, als 80 Prozent. Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt würde hingegen weitere Verluste zurück auf den kürzlich überwundenen Abwärtstrend und in den Bereich von 103,16 Euro bedeuten. Ein Bruch dessen und anschließender Rutsch unter 100,00 Euro würde hingegen die gesamte Ausbruchsphase aus 2019/2019 zunichtemachen und folgenschwere Konsequenzen nach sich ziehen.