Compugroup Aktie haussiert - das sind die Gründe

Gleich ein ganzes Bündel an Impulsen sorgt heute für einen deutlichen Kursanstieg bei der Compugroup Medical Aktie. Am Mittwochmittag liegt der Aktienkurs des Unternehmens bei 67,30 Euro mit mehr als 11 Prozent im Plus und nicht weit unter dem Tageshoch. An der Frankfurter Börse wurde dieses im XETRA-Handel bisher bei 67,65 Euro notiert. Mit dem Anstieg einher geht als einer der positiven Impulse ein Anstieg über den charten ...