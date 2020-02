FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gefallen und hat damit an die leichten Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Gegen Mittag rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1015 US-Dollar, nachdem sie am Morgen bei 1,1045 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1048 Dollar festgelegt.

Nach wie vor bleibt das Coronavirus ein bestimmender Faktor am Devisenmarkt. Nach Einschätzung der EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist die schnelle Ausbreitung des Virus eine Belastung. Dies sorge für zusätzliche Unsicherheit für die konjunkturelle Entwicklung. Die EZB werde genau beobachten, wie sich diese Risiken weiter entwickeln, sagte Lagarde in einer Rede in Paris.