Wer von uns weiß heute schon, wie sich der städtische Verkehr in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wie kann man vorhersagen, wer bei dieser Entwicklung zu den Gewinnern und Verlieren gehören wird. Welche Antriebe werden sich auf einem weltweit von Regierungen subventionierten Markt letzten Endes durchsetzen. Sollten wir heute auf Wasserstoff-, Diesel- oder Elektroantrieb setzen. Wir wagen zu behaupten, dass zum heutigen Tag niemand diese Fragen auch nur annähernd beantworten kann, da derartige Entwicklungen einfach nicht vorauszusagen sind.



















Mit den in den letzten Jahren gewonnen Erfahrungen am E-Mobilität-Markt lassen sich bereits heute zahlreiche Rückschlüsse ziehen. Was sich herauskristallisiert hat, ist die Tatsache, dass in naher Zukunft verschiedene Fahrzeugtypen unterschiedliche Antriebe nutzen werden. Während man bei LKWs demnächst wohl vermehrt auf Wasserstoff (siehe NEL Asa: WKN:A0B7EE) setzen wird und bei den PKWs trotz Unternehmen wie Tesla (WKN:A1CX3T - Symbol:TSLA) auf Grund der niedrigen Reichweite von Batterien auch weiterhin der Otto- oder Dieselmotor zum Einsatz kommt, gibt es einen Bereich der Mobilität, wo auch Experten davon ausgehen, dass sich der Elektroantrieb in wenigen Jahren durchsetzen wird: Zweiräder. Vor allem solche, die hauptsächlich im städtischen Verkehr zum Einsatz kommen.







Ein einfacher Blick nach Asien genügt. Dort cruisen mittlerweile in den Metropolen wie Bangkok, Peking oder Hong Kong unzählige Elektro-Roller durch die Städte. Die Menschen tragen dabei ihre mobile Roller-Batterie in der Tasche mit sich und laden diese im Büro oder zu Hause bequem für die nächste Fahrt auf. Tankstelle war gestern. Bei näherer Betrachtung sprechen einfach zu viele Faktoren für den Batterieantrieb bei Zweirädern: weniger Lärm, schnellere Beschleunigung im Stadtverkehr bei gleichzeitig nicht notwendiger hoher Endgeschwindigkeit, leichte Aufladung der mobilen und auswechselbaren Batterien zu Hause (sogar die Möglichkeit einer Zweitbatterie besteht) und vor allem keine Reichweitenprobleme im innerstädtischen Verkehr.



Die Frage lautet also letztlich für uns, wie man sich in Deutschland bereits jetzt auf diese Entwicklung vorbereiten kann. Wir haben dabei eine Aktie entdeckt, mit der Investoren bereits jetzt auf die Durchsetzung von Elektroantrieben bei Motorrollern setzen können: LOOPShare (WKN:A2PTCW - TSXV:LOOP), ein Unternehmen aus Kanada, welches mit seinen eigens entwickelten Loop-Scootern bereits begonnen hat, den Markt in Nordamerika und dem Mittleren Osten aufzumischen.



Das Loop-Geschäftskonzept besticht dabei durch zahlreiche Umsatzquellen. Zum einen möchten die Kanadier ihre Roller über eine eigene Vertriebsplattform den Kunden zum Kauf anbieten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf privaten Abnehmern, sondern vor allem Lieferdienste und Hotelanlagen sind in den Absatz-Fokus des Unternehmens gerückt. Für die Nutzung zur Essenslieferung oder für Hotelgäste eignen sich die wendigen Gefährte optimal. Und jeder der einmal in Italien im Urlaub war weiß, dass auch der Roller-Markt für private Haushalte riesig ist.







Die zweite Einnahmequelle von Loop (WKN:A2PTCW - TSXV:LOOP) besteht aus dem Angebot eines Loop-Scooter Ridesharing Programms, mit welchem das Unternehmen in den nächsten Wochen in mehreren Städten an den Start gehen wird. Interessant ist dabei u.a. die von Loop selbst entwickelte Software, mit welcher sich ganz wie bei Uber oder den damaligen Deutsche Bahn Fahrrädern die Roller je nach Bedürfnis finden und mieten lassen. Dabei spielt Loop die Tatsache in die Hände, dass in wenigen Monaten auch EU-Bürger Motorroller und Vespas mit dem ganz normalen Autoführerschein nutzen dürfen. Der potenzielle Markt wächst dadurch noch einmal um ein Vielfaches an.



Im Rahmen seines Ridesharing-Programms ging Loop erst vor wenigen Tagen eine Vereinbarung mit Greenlines Technologies ein. Durch die Zusammenarbeit soll das durch die E-Roller-Nutzung eingesparte CO2 zukünftig über Zertifikate monetarisiert werden. Was der kleine Anwender also alleine nicht kann, nutzt Loop (WKN:A2PTCW - TSXV:LOOP) hier um sein Umsatzmodell noch breiter aufzustellen. Die Einnahmen, die man im Grunde als Windfall-Profits bezeichnen könnte, erlauben es dem Unternehmen, diese Extra-Umsätze zum Teil an die Kunden weiterzugeben.



Kurzfristig gelang Loop mit dem Erwerb der Markenrechte für das sogenannte Scoot-E-Bike ein echter Coup. Während der Trend noch nicht aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist, sorgen die Mini-Roller in einigen US-Städten bereits für Absatzrekorde. US-Superstars wie Snoop Dogg und Justin Bieber oder der US-Rapper Ray J machen Werbung für die kleinen Sitz-Roller und viele Amerikaner nutzen das Scoot-E-Bike bereits für den Weg zum Arbeitsplatz. Auch wenn das Scoot-E-Bike sicherlich nicht das Hauptprodukt von Loop (WKN:A2PTCW - TSXV:LOOP) ist, Geld bringt es dem Unternehmen bereits jetzt ein und erlaubt der Firma dadurch, seine anderen Geschäftspläne schneller voranzutreiben.





Loop geht bei seiner Entwicklung extrem ambitioniert vor. Der Vorteil des Early Birds spielt dem Unternehmen dabei in die Karten. Gleichzeitig nutzt man das Momentum des aktuellen Elektro-Booms auf einem mittlerweile hoch subventionierten Markt. Doch im Vergleich zu Elon Musk und Tesla hat man bei Loop (WKN:A2PTCW - TSXV:LOOP) eine Nische entdeckt, in welcher die Nutzung des Batterieantriebs wirklich Sinn ergibt. Wir reden auch nicht von unbeliebten Elektro-Tretrollern die in den letzten Monaten das Stadtbild geprägt haben – hier geht es um echte Nutzfahrzeuge, die in erster Linie im städtischen Verkehr Staus und Lärm vermeiden werden.



Die Aktie von Loop (WKN:A2PTCW - TSXV:LOOP) handelt seit einigen Tagen in Frankfurt unter der WKN:A2PTCW. Bei rund 42 Cent und einer Marktkapitalisierung von ca. 12,5 Mio. Euro ist das Unternehmen noch ein echtes Schnäppchen. Allein die Lizenzen für das angesprochene Scoot-E-Bike dürften diese Bewertung rechtfertigen. Die möglichen Umsätze für das Ridesharing-Programm und die Verkäufe der Loop-eigenen Motorroller sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Als First Mover in den USA und Kanada dürfte sich der Schwung aus Nordamerika auch bald auf Deutschland übertragen. Spätestens dann sollte der Aktienkurs Ziel auf Richtung der 1,00-Euro-Marke nehmen. Noch ist Zeit für eine Aufnahme der Aktie ins Depot.