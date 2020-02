NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch ihre deutliche Erholung fortsetzen. Es sind vor allem Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus, die den wichtigsten Indizes an der Wall Street den dritten Tag in Folge zu deutlichen Gewinnen verhelfen dürften. Die Verluste aus der Vorwoche werden so wohl weiter wett gemacht.

Überraschend stark fielen zudem die Januar-Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleister ADP aus, die als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag gelten. In der Flut aus Quartalsbilanzen indes gab es Licht und Schatten, so dass vor allem Einzelwerte bewegt sein dürften.