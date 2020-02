Ein schnelles charttechnisches Update zur Wirecard Aktie, bei der heute entscheidende News fehlen, um einen Ausbruch in Richtung 143 Euro und damit an das jüngste Verlaufshoch vom 24. Januar zu ermöglichen. Im bisherigen Tagesverlauf kommt der Aktienkurs des süddeutschen Fintech-Unternehmens in der Spitze zwar bis auf 141 Euro voran, wird anschließend aber zurückgeworfen. Die gute Nachricht: Bei 137,90 Euro hat Wirecards ...