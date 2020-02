Dermapharm baut Kapazitäten in Produktion und Logistik aus

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Logistik-Zentrums will die Dermapharm Holding die eigene Logistik verbessern. In Brehna bei Leipzig hat die Gesellschaft nun einen neuen Standort mit 12.000 Quadratmeter Fläche in Betrieb genommen. „Dadurch, dass der Standort Brehna sowohl der zentrale Logistik-Hub als auch größter Produktionsstandort der Dermapharm ist, werden Synergien in der Produktions- und Versandlogistik erreicht, die ...