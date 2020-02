FCR Immobilien meldet einen Zukauf: Das Unternehmen übernimmt in Gummersbach nahe Köln ein Kaufhaus mit einer Verkaufsfläche von 4.500 Quadratmetern. Vermietet ist die Immobilie langfristig, Mieter der gesamten Immobilie ist der Bekleidungshändler C&A. Zu den Mieteinnahmen und dem gezahlten Kaufpreis macht FCR Immobilien am Mittwoch keine Angaben.„Die Handelsimmobilie in Gummersbach entspricht voll und ganz unseren ...