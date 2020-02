Nicht zu bremsen!

Natürlich birgt ein direkter Einstieg in einem derart dynamischen Zustand größere Risiken, bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 21,00 Euro steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die Rekordstände aus Mitte 2018 bei 25,76 Euro spürbar an. Für diesen Fall können sich Investoren über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5DWH eindecken und an der bevorstehenden Rallye bestens partizipieren. Mit einem kurzen Zwischenstopp muss aber um 23,34 Euro gerechnet werden. Ein Stopp sollte unterhalb der Marke von 20,50 Euro angesetzt werden. Wirklich in Schwierigkeiten dürfte Infineon jedoch erst wieder unter einem Kursniveau von mindestens 19,30 Euro geraten, in diesem Fall drohen direkte Rücksetzer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 18,79 Euro. Tiefer als 18,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, weil sonst der seit Mitte letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend in Gefahr geraten würde.