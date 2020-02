NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus haben auch zur Wochenmitte den Aktien an der Wall Street Rückenwind verliehen. Unterstützung gab es am Mittwoch zudem von der Konjunktur: Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen solide aus. Der Dow Jones Industrial setzte die am Montag begonnene Erholung fort und stieg im frühen Handel um knapp ein Prozent auf 29 089,68 Punkte.

Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades begründete die Erleichterung an den Märkten mit Meldungen, wonach in China ein Medikament zur Behandlung von mit dem Virus infizierten Menschen gefunden worden sei. Den Angaben zufolge könnte die Epidemie des Coronavirus am 21. Februar den Höhepunkt erreichen.