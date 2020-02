Nach der jüngsten Talfahrt könnte die Geely Aktie die Wende geschafft haben. In den letzten Tagen hängt der Titel der BYD-Aktie hinterher, die mit drei starken Tagen in Folge die vorangegangenen Verluste fast komplett egalisieren konnte, bevor heute an der Börse in Hongkong Gewinnmitnahmen einsetzten. Geelys Aktienkurs dagegen kämpft nach dem jüngsten bearishen Fehlsignal im BEreich der wichtigen Supportzone um 12,44 ...