Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut ADP-Bericht stieg die Beschäftigung in den USA im Januar um 291 Tsd. - der höchste Stand seit Mitte 2015, so die Experten von XTB.Der Konsens habe einen Anstieg von 158 Tsd. erwartet (Vorwert: 202 Tsd.). Damit sei die Messlatte für die am Freitag anstehenden NFP-Zahlen hoch. [ mehr