Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch erneut deutlich gefallen. Händler verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem Medienberichte über ein mögliches Medikament gegen das Coronavirus kursierten. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,27 Prozent auf 173,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg spürbar auf minus 0,37 Prozent. In den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen von Staatsanleihen ebenfalls mehr oder weniger deutlich zu.

Im Tagesverlauf sorgten Medienberichte für Hoffnung an den Finanzmärkten, wonach chinesische Forscher ein wirksames Medikament zur Behandlung des Coronavirus gefunden haben sollen. Marktbeobachter erkannten in den Spekulationen eine wichtige Triebfeder für Kursgewinne an den Aktienmärkten. Sichere Anlagehäfen wie Bundesanleihen waren dagegen weniger stark gefragt.

Hinzu kamen solide Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Unternehmensstimmung, gemessen an den Markit-Einkaufsmanagerindizes, hellte sich im Januar spürbar auf. Der Wind dürfte gedreht haben, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson mit Blick auf die konjunkturelle Lage.

Am Nachmittag folgten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Im Januar hatte die amerikanische Privatwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Außerdem hellte sich die Stimmung der Einkaufsmanager zu Beginn des Jahres stärker auf als von Analysten erwartet./jkr/fba