MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Auf breiter Front nach oben ist es am Mittwoch mit den Kursen an Osteuropas großen Börsen gegangen. Marktteilnehmer begründeten die fortgesetzte Erholung in erster Linie mit der Hoffnung auf eine Eindämmung der Epidemie in China. Und das, obwohl die Weltgesundheitsorganisation Berichten chinesischer Medien, nach denen ein Durchbruch in der Forschung zu dem Coronavirus bevorstehe, entgegentrat.

In Moskau rückte der Leitindex RTSI um 0,86 Prozent auf 1560,48 Punkte vor. Am stärksten ging es jedoch in Prag nach oben, wo der PX Index um 1,21 Prozent auf 1103,37 Punkte zulegte. Es war bereits der dritte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen am tschechischen Aktienmarkt. Rückenwind gab es von der Konjunktur: Der Umsatz im Einzelhandel stieg 2019 um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.