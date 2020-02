Das Oberlandesgerichts Oldenburg hat kürzlich ein wegweisendes Urteil gesprochen: Klagen aus dem Jahr 2019 sind nicht verjährt! Die Hintergründe und welche Folgen die Entscheidung für die Verbraucher hat, nun im Überblick!

Das Urteil des OLG

Die F.A.Z. berichtete Ende Januar über ein unveröffentlichtes Urteil des 1. Senates am Oberlandesgericht Oldenburg, welches einem Kläger das Recht zuspricht, seinen sieben Jahre alten Golf Plus an den Hersteller zurückzugeben, woraufhin er im Gegenzug eine Zahlung in Höhe von 11.600 Euro erhält.

Verjährung umstritten

Zahlreiche Experten sind der Auffassung, Kunden hätten nicht schon im Herbst 2015, als der Abgasskandal bekannt wurde, von der eigenen Betroffenheit erfahren können. Aufgrund dessen würde die Verjährungsfrist von drei Jahren bis zum Jahresende erst im Jahr 2016 beginnen. Demnach wären alle Klagen, die im Jahr 2019 eingereicht wurden, zulässig und unter Umständen durchsetzbar.

Der Automobilkonzern zweifelt hingegen daran, dass deutsche Kunden in Anbetracht der umfangreichen Berichterstattung im Jahr 2015 die Manipulationen nicht nur Kenntnis genommen haben.

Folgen des Urteils

Das Oberlandesgericht Oldenburg wäre das erste Berufungsgericht, welches eine Klage aus dem Jahr 2019 zugelassen hätte. Dies ist ein Signal an zahlreiche Richter bzw. Gerichte in ganz Deutschland. Die Chancen der Verbraucher in den Prozessen der laut Unternehmensangaben 45.000 Klagen sind durch das Urteil in jedem Fall gestiegen.

Bundesgerichtshof wird Klarheit schaffen müssen

Während ein Urteil des Oberlandesgerichts München aus dem Dezember 2019 noch Volkswagen das Recht zusprach, entschied das OLG Oldenburg wenige Wochen später für den Verbraucher. Der Konzern wird nun aller Voraussicht nach Revision einlegen, wodurch der Fall vor dem Bundesgerichtshof landen wird. Dieser könnten anschließend grundsätzliche Fragen klären und die Diskussionen beenden.

Der Abgasskandal für Sie einfach erklärt

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema, wenden Sie sich an die Kanzlei Mingers & Kreuzer! Wir beraten Sie gerne. Erreichen können Sie uns unter der Telefonnummer 02461/ 8081 oder dem Kontaktformular auf unserer Website. Weitere Rechtsnews finden Sie in unserem Blog oder YouTube-Channel.