Wie bereits im letzten Update zu Aphria geschildert, ist der Markt trotz der unterstützenden Indikatorenlage nicht von Ort und Stelle gekommen, was zuletzt dazu geführt hat, dass die Bullen nicht mehr genügend Sprit im Tank hatten, um den Markt über den Widerstand bei C$7.70 zu treiben.

Das Szenario, dass der Markt sein Tief bereits hinterlegt hat und sich auf dem Weg in Richtung C$14 befindet, sehen wir als zu unwahrscheinlich an, als dass wir es auf den Chart bringen würden. Der Test am Widerstand bei C$7.70 hat noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es für diesen Titel ist, diese Hürde nach oben zu nehmen, um ein Tief zu bestätigen.

Wir heben an dieser Stelle noch einmal hervor, dass in diesem Titel noch etwas Geduld gefragt ist, bevor wir anfangen werden, Positionierungen auf der Longseite zu hinterlegen.

Auch wenn wir das übergeordnete Potenzial dieses Titels nicht in Frage stellen und diesen mittelfristig den im Chart hinterlegten Boden ausbauen sehen, bleibt die Primärerwartung, dass zuvor der in Blau hinterlegte Zielbereich angelaufen wird.

FAZIT

Aphria konnte der sich stabilisierenden Indikatorenlage somit nicht folgen und wurde am entscheidenden Widerstand bei C$7.70 zurückgedrängt. Folglich muss hier noch einmal von einem finalen Abverkauf in Richtung C$4.76 – C$3.33 ausgegangen werden, bevor der Markt sein Tief ausbaut.

