Drei Tage nach unserem letzten Update (Link) meldete Osino Resources (TSX-V: OSI / WKN: A2NB4J) neue herausragende Bohrergebnisse vom Gebiet Twin Hills Central auf dem Projekt Karibib.



Highlight war dabei ein Abschnitt über 92 m mit 1,40 g/t Gold (von 20 - 112 m), einschließlich 35 m mit 2,54 g/t Gold. Die Pressemeldung enthielt auch einige interessante Details und Hintergrundinfos von CEO, Heye Daun, auf die wir gleich eingehen.



Wichtig zu wissen ist, dass weitere Ergebnisse ausstehen und jederzeit vorgelegt werden könnten und die nächste Bohrrunde gegen Ende des ersten Quartals 2020 starten soll.



Große Kapitalspritze und Multi-Phasen Bohrprogramm



Um das arbeitsintensive Bohrprogramm auf den Goldprojekten in Namibia zu finanzieren, kündigte Osino am 14. Januar eine Kapitalerhöhung an. Ursprünglich wollte man bis zu 10 Mio. CAD durch die Ausgabe von neuen Aktie zu einem Kurs von 0,78 CAD (kanadische Dollar) einnehmen.



Nur rund 2 Wochen später (am 30. Januar), siehe Pressemeldung (Link) , dann der Hammer: Aufgrund der großen Nachfrage von Investoren konnte man sogar 14 Mio. CAD an frischem Kapital einnehmen. Mit diesem Kapitaboost ist man nun in der Lage großflächig Exploration zu betreiben, die bis in das Jahr 2021 andauern soll. Im Vordergrund steht hier vor allem die Twin Hills Zone.