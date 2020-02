China manipuliert erneut die Aktienmärkte: Peking hat heute verkündet, Zölle auf US-Waren zu senken, daraufhin die asiatischen Aktienmärkte mit einer fulminanten Rally - das könnte heute dem Dax zu einem neuen Allzeithoch verhelfen. Dabei ist das Manöver Pekings ziemlich durchsichtig: man will die Amerikaner durch die Zoll-Senkungen zu Änderungen am Phase 1 Deal bewegen (was wahrscheinlich nicht klappen wird). Unterdessen geht Goldman Sachs davon aus, dass das globale BIP im ersten Quartal durch die Effekte des Coronavirus um 2% geringer ausfallen wird, die Ratingagentur S&P warnt vor den Auswirkungen auf die Lieferketten - am stärksten betroffen sei Volkswagen. Und es gibt Unstimmigkeiten mit den von China gemeldelten Zahlen bei den Infezierungen mit dem Coronavirus..

Das Video "Allzeithochs - weil China manipuliert!" sehen Sie hier..