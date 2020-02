Seit dem letzten Test der runden Marke von 1,20 CHF Anfang 2018 von unter her kommend, hat der Trend wieder nach unten gewechselt und hält bis heute an. Dabei ging es zunächst auf die Unterstützungszone um 1,12 CHF bis Mitte 2018 abwärts, nur ein Jahr später wurde das Paar EUR/CHF weiter durchgereicht und landete in dieser Woche schlussendlich auf der breiten Unterstützungszone aus 2016/2017 um 1,0624 CHF. Auf diesem Niveau lässt sich zwar eine erste Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste ausmachen, einen tragfähigen Boden stellt die Erholung jedoch noch nicht dar. Trotzdem ließe sich hieraus ein kurzfristiger Handelsansatz auf der Oberseite ableiten, nachdem auch die Angst an den Märkten rund um das Corona-Virus etwas abgeflaut ist. Diese Idee ist zwar noch überwiegend spekulativ, könnte aber durchaus für sehr kurzfristig orientierte Anleger infrage kommen.

Boden möglich

Von einem nachhaltigen Boden ist das Währungspaar EUR/CHF noch weit entfernt, hierzu müssen erst noch die nächsten Tage und Wochen abgewartet werden. Spekulativ ließe sich aber durchaus auf einen Anstieg an 1,0800 CHF setzen, spätestens an den Verlaufstiefs Sommer letzten Jahres bei 1,0811 CHF dürften wieder größere Gewinnmitnahmen einzuplanen sein. Wer ebenfalls auf Sicht von nur wenigen Stunden bis Tagen auf eine Erholung setzen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF7FVK setzen. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Umsetzung der Idee beträgt bis zu 30 Prozent. Eine Verlustbegrenzung kann unter den aktuellen Wochentiefs von 1,0664 CHF angesetzt werden und minimiert das Risiko im Vergleich zur Gewinnchance auf dem aktuellen Kursniveau erheblich. Sollte die Verlustmarke jedoch gebrochen werden, dürfte sich ein ausgiebiger Test der Verlaufstiefs aus 2016 bei 1,0624 CHF nicht vermeiden lassen. Derartig wichtige Supportzonen werden allerdings nicht einfach ignoriert, ein tragfähiger Boden dürfte sehr viel längere Zeit in Anspruch nehmen und erhöhte Volatilität an den Tag legen.