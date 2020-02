FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Vorgaben von den internationalen Börsen dürften die Dax-Rally am Donnerstag weiter befeuern. Eine starke Entwicklung an den US-Börsen dürfte dem Dax gemeinsam mit einer voranschreitenden Erholung in Asien den Weg zu weiteren Gewinnen ebnen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,59 Prozent auf 13 558 Punkte. Er würde so einen weiteren Schritt in Richtung des bisherigen Rekordes von 13 640 Punkten machen.

Der EuroStoxx 50 wird in ähnlichem Rahmen höher erwartet. In New York hatte es am Vorabend einen weiteren Rekord an der Nasdaq gegeben, während der marktbreite S&P 500 knapp daran vorbei schrammte. Auch die Erholung an Chinas Aktienmärkten setzt sich kräftig fort, obwohl der Coronavirus weiter um sich greift. Die Zahl der Toten durch die Lungenerkrankung ist erneut so stark gestiegen wie noch nie.