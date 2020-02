Den Höhepunkt erreichte die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard bei 199,00 Euro gegen Ende 2018, anschließend schwenkte der Wert in einen Abwärtstrend ein und gab bis Anfang 2019 auf glatt 86,00 Euro nach. Die anschließende Stabilisierungsphase fiel recht volatil aus, Anfang dieses Jahres konnten jedoch der mittelfristige Abwärtstrend auf der Oberseite zusammen mit dem 200-Tage-Durchschnitt bei 131,65 Euro dynamisch überwunden werden. Das hierdurch aufgestellte Kaufsignal wird jetzt konsequent weiter umgesetzt, geschuldet ist dies auch dem Aufschwung an den weltweiten Börsen. Ein Long-Investment bietet sich durchaus auf aktuellem Kursniveau an.

Aktie rennt wieder davon!

Vorbörslich steht die Wirecard-Aktie an der DAX-Spitze, ein Kursanstieg über 142,00 Euro dürfte weitere Gewinne hervorbringen, diese dürften in einem weiteren Schritt bis 150,00 Euro heranreichen, darüber sogar in den Widerstandsbereich von 155,00 Euro. Für diese kurze Wegstrecke kann durchaus ein direktes Long-Engagement in Betracht gezogen werden, hierzu bietet sich das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA832A bestens an. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau des EMA 200 bei aktuell 131,65 Euro nicht überschreiten. Ein Kursrutsch unter 124,10 Euro würde hingegen eine bärische Situation heraufbeschwören, Abgaben zurück auf 115,00 darunter, sogar auf 109,10 Euro kämen dann infrage.