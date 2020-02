Die Anfang dieser Woche veröffentlichten Quartalszahlen von Alphabet fielen gemischt aus. So lag der Umsatz im vierten Quartal bei 46,1 Milliarden Dollar und damit gut 17 Prozent über dem Vergleichswert von Ende 2018. Analysten haben im Mittel aber eine knappe Milliarde mehr an Umsatz erwartet. Erstmals wurde auch der Umsatzbeitrag der Plattform Youtube und des Cloudgeschäfts separat ausgewiesen. Diese Zahlen wurden positiv von den Marktteilnehmern aufgenommen. Auch die Perle Suchmaschine mit ihren Werbeeinnahmen von rund 98 Milliarden US-Dollar in 2019 kam sehr gut an. Die Analysten gehen davon aus, dass in diesen Bereichen noch enorme Wachstumschancen bestehen. Diese Geschäftsfelder stützen auch den Verlust der Forschungsabteilung X, die im vergangenen Quartal zwei Milliarden US-Dollar Verlust bei 172 Millionen Umsatz produzierte. In Summe quittierte der Markt die Zahlen mit einem leichten Minus von 2,37 %.

Zum Chart